Украина получит от Литвы 10 млн евро на закупку ракет-дронов "Паляница"

Стоит также отметить, что по словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова одна ракета-дрон "Паляница" стоит менее 1 миллиона долларов. То есть выделенных Литвой средств должно хватить на 10 ракет.

О том, что известно об украинском оружии – читайте в материале РБК-Украина.

Ранее в Министерстве по вопросам стратегических отраслей и промышленности сообщали, что у Украины есть возможности для производства более 3 млн беспилотников разных типов ежегодно.

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