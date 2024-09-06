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Украина получит от Литвы 10 млн евро на закупку ракет-дронов "Паляница"

Фото: Александр Камышин (facebook.com/synegubov_oleg)
Автор: Наталья Кава

Литва передаст Украине 10 миллионов евро. Эти средства будут направлены на закупку ракет-дронов украинского производства "Паляница".

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал Александр Камышин по итогам заседания рабочей группы на военной базе Рамштайна.

По его словам, было получено подтверждение от министра обороны Литвы о выделении 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляница".

"Скоро еще больше российских городов будут изучать такие благозвучные украинские слова", - написал Камышин.

Что предшествовало

На День независимости, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница". А уже на следующий день он показал украинскую ракету-дрон "Паляница" .

Стоит также отметить, что по словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова одна ракета-дрон "Паляница" стоит менее 1 миллиона долларов. То есть выделенных Литвой средств должно хватить на 10 ракет.

О том, что известно об украинском оружии – читайте в материале РБК-Украина.

Ранее в Министерстве по вопросам стратегических отраслей и промышленности сообщали, что у Украины есть возможности для производства более 3 млн беспилотников разных типов ежегодно.

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