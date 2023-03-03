Україна отримає від країн ЄС снаряди на 1 млрд євро протягом кількох тижнів, - FT

Україна має отримати життєво важливі артилерійські боєприпаси після того, як Брюссель запропонував компенсацію країнам, які надали снаряди зі своїх запасів.

За словами урядовця, всі країни ЄС, крім Данії, приєдналися до проекту, який прокладає шлях до загальних закупівель запасних частин. "Я думаю, що це відбудеться швидко, дуже швидко. І я думаю, що йдеться про дні, тижні, а не про місяці", - сказав він на умовах анонімності.

Як зазначає видання, Київ ясно дав зрозуміти, що його найбільша потреба, оскільки він прагне стримати новий наступ Росії, - це артилерійські боєприпаси, особливо 155-мм гаубічні снаряди.

Російські військові щодня випускають у чотири рази більше снарядів, ніж Україна. У пропозиції дипломатичної служби ЄС пропонується виділити 1 млрд євро з існуючого фонду, який використовується для відшкодування коштів, пов'язаних із закупівлею зброї для України.

Представник ЄС сказав, що оборонне агентство блоку потім "проведе прискорену процедуру прямих переговорів із низкою ключових промислових постачальників у Європі". За їхніми словами, в ЄС 12 компаній виготовляють 155-мм снаряди, їх також виготовляє Норвегія.

"Справа рухається. Я впевнений, що результати будуть. Але є багато питань для обговорення", - сказав дипломат ЄС. Міністри оборони ЄС уточнять план наступного тижня перед самітом лідерів ЄС 23-24 березня.

Країни ЄС щосили намагалися забезпечити достатню кількість зброї для підтримки можливостей України, тому що їх власні запаси закінчуються, а оборонна промисловість не в змозі швидко їх замінити. За словами урядовця, деякі столиці також хочуть грошей за свої снаряди. У четвер посли обговорили пропозицію щодо використання Європейського фонду миру (EPF), фонду, створеного за рахунок національних внесків, який з лютого минулого року профінансував постачання зброї до України на суму 3,6 млрд євро.

У короткостроковій перспективі буде відшкодовано до 90% від вартості боєприпасів. Потім ставка відшкодування неухильно знижуватиметься приблизно до 40%, що відповідає поточному середньому показнику. Крім того, спільна цільова група із закупівель розміщуватиме замовлення на заміну боєприпасів. 26 держав-членів ЄС плюс Норвегія приєдналися до цієї платформи закупівель, що зароджується, яка платитиме за боєприпаси.

Блок також допоможе виробникам зброї збільшити виробництво, можливо, роблячи інвестиції у нові заводи. Минулого року Європейська комісія розробила план прямих інвестицій у заводи зброї за зразком своєї політики щодо вакцин під час пандемії коронавірусу.

Хоча бюджет ЄС не можна використовувати для прямої закупівлі зброї, її можна інвестувати у промислові потужності. Брюссель виділив 500 млн євро, щоб допомогти країнам співпрацювати у закупівлі зброї та підвищити "конкурентоспроможність та ефективність" оборонної промисловості. Представник Єврокомісії підтвердив, що вона працює над планом постачання боєприпасів до України. "Саме EPF необхідно використовувати для закупівлі військової техніки, - сказав представник. - Ми також запропонували закон про спільні закупівлі та розвиток наших виробничих потужностей".