Украина получит от стран ЕС снаряды на 1 млрд евро в течение нескольких недель, - FT

Украина должна получить жизненно важные артиллерийские боеприпасы после того, как Брюссель предложил компенсацию странам, которые предоставили снаряды из своих запасов.

По словам чиновника, все страны ЕС, кроме Дании, присоединились к проекту, который прокладывает путь к общим закупкам запасных частей. "Я думаю, что это произойдет быстро, очень быстро. И я думаю, что речь идет о днях, неделях, а не о месяцах", - сказал он на условиях анонимности.

Как отмечает издание, Киев ясно дал понять, что его самая насущная потребность, поскольку он стремится сдержать новое наступление России, - это артиллерийские боеприпасы, особенно 155-мм гаубичные снаряды.

Российские военные ежедневно выпускают в четыре раза больше снарядов, чем Украина. В предложении дипломатической службы ЕС предлагается выделить 1 млрд евро из существующего фонда, который используется для возмещения средств, связанных с закупками оружия для Украины.

Представитель ЕС сказал, что оборонное агентство блока затем "проведет ускоренную процедуру прямых переговоров с рядом ключевых промышленных поставщиков в Европе". По их словам, в ЕС 12 компаний производят 155-мм снаряды, их также производит Норвегия.

"Дело движется. Я уверен, что результаты будут. Но есть много вопросов для обсуждения", - сказал дипломат ЕС. Министры обороны ЕС уточнят план на следующей неделе перед саммитом лидеров ЕС 23-24 марта.

Страны ЕС изо всех сил пытались обеспечить достаточное количество оружия для поддержания возможностей Украины, потому что их собственные запасы заканчиваются, а оборонная промышленность не в состоянии быстро их заменить. По словам чиновника, некоторые столицы также хотят денег за свои снаряды. В четверг послы обсудили предложение об использовании Европейского фонда мира (EPF), фонда, созданного за счет национальных взносов, который с февраля прошлого года профинансировал поставки оружия в Украину на сумму 3,6 млрд евро.

В краткосрочной перспективе будет возмещено до 90% стоимости боеприпасов. Затем ставка возмещения будет неуклонно снижаться примерно до 40%, что соответствует текущему среднему показателю. Кроме того, совместная целевая группа по закупкам будет размещать заказы на замену боеприпасов. 26 государств-членов ЕС плюс Норвегия присоединились к этой зарождающейся платформе закупок, которая будет платить за боеприпасы.

Блок также поможет производителям оружия увеличить производство, возможно, делая инвестиции в новые заводы. В прошлом году Европейская комиссия разработала план прямых инвестиций в оружейные заводы по образцу своей политики в отношении вакцин во время пандемии коронавируса.

Хотя бюджет ЕС нельзя использовать для прямой закупки оружия, его можно инвестировать в промышленные мощности. Брюссель выделил 500 млн евро, чтобы помочь странам сотрудничать в закупках оружия и повысить "конкурентоспособность и эффективность" оборонной промышленности. Представитель Еврокомиссии подтвердил, что она работает над планом поставок боеприпасов в Украину. "Именно EPF необходимо использовать для закупки военной техники, - сказал представитель. - Мы также предложили закон о совместных закупках и развитии наших производственных мощностей".