Україна отримає від G7+ понад 1 мільярд доларів для підтримки енергосектора

Україна отримає додаткову допомогу енергетичному сектору на загальну суму понад 1 млрд доларів. Її виділять партнери G7+.
Таке рішення було прийняте на засіданні високого рівня Координаційної групи G7+ у Берліні, пише РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
Зокрема, партнери G7+ оголосили про додаткову допомогу енергетичному сектору на суму понад 1 млрд доларів після останніх атак. А саме:
Партнери констатували, що після поновлення Росією масованих атак на критичну енергетичну інфраструктуру 22 березня українська енергосистема втратила близько 9 ГВт встановленої потужності енергогенерації.
"Ми, члени Координаційної групи G7+ з допомоги енергетиці України та уряд України, засуджуємо дії росії та вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто причетний до цих атак на критичну інфраструктуру, які мають руйнівний вплив на життя цивільного населення", - йдеться в заяві партнерів.
Також країни-партнери зазначили про важливість зусиль ENTSO-E у збільшенні експорту електроенергії в Україну та акцентували на тому, що збільшать зусилля з надання обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури виробництва та передачі енергії до зимового періоду 2024/2025 років.
З весни російські війська вже шість разів цілеспрямовано били по енергетиці України. Через що під удар потрапили як ТЕС, так і гідроелектростанції.
Як уже відомо, Росія завдала українському енергосектору збитків більш ніж на 56 млрд доларів і найбільше фінансування для відновлення потребує теплова генерація.
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