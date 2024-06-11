Внаслідок обстрілів енергосистеми найбільше постраждала теплова генерація, - KSE

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Київської школи економіки (KSE).

"Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України енергетичний сектор зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму 56,2 млрд доларів, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом “Відбудувати краще, ніж було”, становлять 50,5 млрд доларів", - йдеться в ньому. За оцінкою Київської школи економіки, більш за все постраждала теплова генерація – її прямі збитки перевищують 5 млрд доларів. На другому місці – великі ГЕС та ГАЕС, збитки яких оцінюються в 2,4 млрд доларів, тоді як на третьому опинилася інфраструктура з передачі електроенергії зі збитками в 2,1 млрд доларів. Було пошкоджено близько половини високовольтних підстанцій передачі електроенергії. Окрім того, російські війська фактично знищили всі нафтопереробні заводи на території України та значну частку інфраструктури зі зберігання нафти та нафтопродуктів.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що російські окупанти масованими атаками пошкодили всі ТЕС і ГЕС України, через що ці станції зараз не можуть виробляти ту ж кількість електроенергії, яку вони видавали до атак.

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