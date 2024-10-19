Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку 2025 року, - глава МЗС Франції

Україна найближчими місяцями отримає від Франції літаки Mirage 2000. Перші борти будуть надані вже на початку 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро та глави МЗС України Андрія Сибіги.

Так, за його словами, Франція допомагатиме та підтримуватиме Україну. "Наша допомога виявляється в конкретних прикладах. Стосовно сфери оборони, ми надаємо Україні обладнання та військову техніку. Також Франція - перша країна, яка займається підготовкою цілої бригади, це бригада Анни Київської. Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року", - сказав міністр. Також, за його словами, Франція готуватиме пілотів цих літаків.