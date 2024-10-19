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Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку 2025 року, - глава МЗС Франції

Україна, Субота 19 жовтня 2024 11:40
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Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку 2025 року, - глава МЗС Франції Фото: глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро (facebook.com/jnbarrot)
Автор: Наталія Гурковська

Україна найближчими місяцями отримає від Франції літаки Mirage 2000. Перші борти будуть надані вже на початку 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро та глави МЗС України Андрія Сибіги.

Так, за його словами, Франція допомагатиме та підтримуватиме Україну.

"Наша допомога виявляється в конкретних прикладах. Стосовно сфери оборони, ми надаємо Україні обладнання та військову техніку. Також Франція - перша країна, яка займається підготовкою цілої бригади, це бригада Анни Київської. Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року", - сказав міністр.

Також, за його словами, Франція готуватиме пілотів цих літаків.

Літаки Mirage 2000 для України

Ще у червні повідомлялося, що український парк бойової авіації до кінця 2024 року може поповнитись не двома, а трьома типами літаків західного зразка. Як стало відомо, до винищувачів F-16 та далеких розвідників ACS 890 приєднаються французькі Mirage 2000-5.

На даний момент відомо, що Франція планує передати Україні 20 одиниць винищувачів Mirage 2000-5F. При цьому пізніше Париж скоригував дату постачань - вони розпочнуться у першому кварталі 2025 року. До того ж, не виключено, що Україна може отримати модернізовану версію винищувачів Mirage-2000.

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