Украина получит от Франции три самолета Mirage 2000 в начале 2025 года, - СМИ

Франция решила поставить в Украину первую партию из трех самолетов Mirage 2000-5. Они будут вооружены крылатыми ракетами SСALP и бомбами AASM.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Tribune.

"Франция поставит Украине три Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. Эта цифра до сих пор не была объявлена ​​ни Елисейским дворцом, ни Министерством вооруженных сил", - пишет издание. Эти самолеты Mirage 2000, которые Париж намерен поставить на Украину, будут доставлены в первом квартале 2025 года.