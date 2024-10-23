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Украина получит от Франции три самолета Mirage 2000 в начале 2025 года, - СМИ

Украина, Среда 23 октября 2024 11:32
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Украина получит от Франции три самолета Mirage 2000 в начале 2025 года, - СМИ Фото: французский самолет Mirage 2000 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Франция решила поставить в Украину первую партию из трех самолетов Mirage 2000-5. Они будут вооружены крылатыми ракетами SСALP и бомбами AASM.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Tribune.

"Франция поставит Украине три Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. Эта цифра до сих пор не была объявлена ​​ни Елисейским дворцом, ни Министерством вооруженных сил", - пишет издание.

Эти самолеты Mirage 2000, которые Париж намерен поставить на Украину, будут доставлены в первом квартале 2025 года.

Mirage 2000 для Украины

Mirage 2000 - французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом, который в 1970-х годах разработала компания Dassault Aviation. Основной боевой самолет воздушных сил Франции принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Всего построено более 600 самолетов. Производственную линию Mirage 2000 остановили в 2007 году после поставки последнего самолета. Последний Mirage 2000 отправили Греции 23 ноября 2007 года. ВС Франции производят замену самолета Mirage 2000 многоцелевым истребителем Dassault Rafale, принятым на вооружение 27 июня 2006 года.

Недавно сообщалось, что Украина в ближайшие месяцы получит от Франции самолеты Mirage 2000. Первые борта будут предоставлены уже в начале 2025 года.

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