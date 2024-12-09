Україна отримає від Франції і Данії партію гаубиць Caesar на рік раніше

В оборонному відомстві країни зауважили, що нарацію ключовою метою є прискорення передачі самохідних артилерійських установок Caesar французького виробництва Україні.Зокрема, спочатку постачання Caesar були заплановані на 2026 рік, однак тепер 155-мм САУ передадуть українській армії вже у 2025 році.

"Оборонна промисловість показала, що вона може надати те, що необхідно Україні. Тому уряд збільшить промисловий пул, щоб останні контракти могли бути підписані цього року", - заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Він також зауважив, що обсяг коштів, виділених промисловому пулу, становить близько 2,6 млрд данських крон (понад 360 млн доларів - ред.). Але найближчим часом цю суму буде збільшено. Також буде прискорено постачання і боєприпасів для цієї артилерії. Сили оборони України зможуть їх отримати 2025 року.

"Артилерійські системи мають великий попит в Україні, тому я радий, що Данія тепер може сприяти тому, що Україна отримає більше артилерійських снарядів уже наступного року", - додав він.

Caesar

Caesar - це сучасна самохідна артилерійська установка, що поєднує в собі мобільність, точність і вогневу міць. Вона здатна швидко розвернутися, зробити залп і покинути позицію, уникаючи вогню у відповідь.

Caesar використовується багатьма арміями світу завдяки своїй універсальності. Її можна застосовувати в різних умовах, від пустель до гірських районів. Установка оснащена автоматизованою системою управління вогнем, що дає змогу значно підвищити ефективність стрільби.

Caesar відіграє важливу роль у сучасних збройних конфліктах, забезпечуючи артилерійську підтримку сухопутних військ.