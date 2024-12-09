Украина получит от Франции и Дании партию гаубиц Caesar на год раньше

В оборонном ведомстве страны отметили, что нарацию ключевой целью является ускорение передачи самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства Украине. В частности, сначала поставки Caesar были запланированы на 2026 год, однако теперь 155-мм САУ передадут украинской армии уже в 2025 году.

"Оборонная промышленность показала, что она может предоставить то, что необходимо Украине. Поэтому правительство увеличит промышленный пул, чтобы последние контракты могли быть подписаны в этом году", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Он также отметил, что объем средств, выделенных промышленному пулу, составляет около 2,6 млрд датских крон (более 360 млн долларов - ред.). Но в ближайшее время эта сумма будет увеличена. Также будут ускорены поставки и боеприпасов для этой артиллерии. Силы обороны Украины смогут их получить в 2025 году.

"Артиллерийские системы пользуются большим спросом в Украине, поэтому я рад, что Дания теперь может способствовать тому, что Украина получит больше артиллерийских снарядов уже в следующем году", - добавил он.

Caesar

Caesar - это современная самоходная артиллерийская установка, сочетающая в себе мобильность, точность и огневую мощь. Она способна быстро развернуться, сделать залп и покинуть позицию, избегая ответного огня.

Caesar используется многими армиями мира благодаря своей универсальности. Ее можно применять в различных условиях, от пустынь до горных районов. Установка оснащена автоматизированной системой управления огнем, что позволяет значительно повысить эффективность стрельбы.

Caesar играет важную роль в современных вооруженных конфликтах, обеспечивая артиллерийскую поддержку сухопутных войск.