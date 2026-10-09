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Україна отримає від Фінляндії термінову військову допомогу на мільйон євро

15:27 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Україна отримає від Фінляндії термінову військову допомогу на мільйон євро Фото: Президент Фінляндії Александр Стубб (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Фінляндія терміново надає Україні 35-ий пакет військової допомоги. Це оборонний продукт з запасів Збройних сил країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони Фінляндії.

Нова допомога Україні

Президент Фінляндії Александер Стубб за пропозицією уряду 9 жовтня схвалив передачу Україні 35-го пакета військової допомоги.

Загальна вартість пакету, що зараз постачається Україні, становить близько 1 мільйона євро, йдеться у повідомленні.

Він містить один оборонний продукт, переданий із запасів Фінських збройних сил.

З оперативних міркувань та для забезпечення доставки до місця призначення, детальніша інформація про зміст допомоги засекречена.

Під час прийняття рішення про допомогу враховувалися як потреби України, так і ресурси Фінських збройних сил, кажуть у фінському оборонному відомстві.

36-ий оборонний пакет від Фінляндії

Фінляндія вже розпочала підготовку до наступного, ширшого пакету.

Загальна вартість оборонних матеріалів, які Фінляндія поставила Україні, вже досягла 3,6 мільярда євро.

"Фінляндія пришвидшила ухвалення цього рішення, щоб виконати термінове прохання України. Ми не будемо закривати очі на годину скрути українців. Натомість ми будемо поруч з Україною та продовжуватимемо постачання матеріальної допомоги", - сказав міністр оборони Антті Хаккянен.

Раніше РБК-Україна писало, що Фінляндія виділить 50 мільйонів євро позики на відбудову та підтримку економічної стабільності України.

Крім того, Фінляндія провела навчання, під час яких силовики відпрацьовували захоплення та обшук судна в Балтійському морі.

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