UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримає від Данії та Нідерландів ще 14 танків Leopard, - ЗМІ

Фото: Україна отримає від Данії та Нідерландів ще 14 танків Leopard (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна отримає ще 14 одиниць бойових танків Leopard 2 від своїх західних партнерів. Данія і Нідерланди профінансували купівлю танків, які будуть поставлені компанією Rheinmetall.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Видання зазначає, що для України ця підтримка, ймовірно, стане важливим знаком, оскільки перші бойові танки німецького виробництва, як стверджується, було пошкоджено під час наступу, що триває.

За словами джерел видання, контракти на нову поставку танків уже підписано. Обидві країни виділили загалом тризначну суму в кілька мільйонів.

Уряд Німеччини, який має схвалити експорт військової техніки, також брав у цьому участь.

Перші бойові танки мають бути поставлені українським збройним силам у січні наступного року.

За словами джерела видання, всі 14 танків мають бути поставлені до кінця 2024 року. До того часу Rheinmetall відремонтує Leopard 2 з позначенням типу A4, які оборонна компанія забрала із запасів різних держав-користувачів.

Танкова коаліція для України

Союзники України створили танкову коаліцію для того, щоб озброїти українських військових більш сучасною технікою. Влада низки європейських країн і Канада ухвалили рішення передати Україні німецькі Leopard 2, частина з яких уже прибула.

Тим часом Німеччина та Данія пообіцяли передати ЗСУ ще 80 танків Leopard 1.

Також швейцарський концерн Ruag попри нейтралітет країни подав уряду офіційну заявку на передачу 96 танків Leopard 1 Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВійськова допомогаДания