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Украина получит от Дании и Нидерландов еще 14 танков Leopard, - СМИ

Фото: Украина получит от Дании и Нидерландов еще 14 танков Leopard (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина получит еще 14 единиц боевых танков Leopard 2 от своих западных партнеров. Дания и Нидерланды профинансировали покупку танков, которые будут поставлены компанией Rheinmetall.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Издание отмечает, что для Украины эта поддержка, вероятно, станет важным знаком, поскольку первые боевые танки немецкого производства, как утверждается, были повреждены в ходе продолжающегося наступления.

По словам источников издания, контракты на новую поставку танков уже подписаны. Обе страны выделили в общей сложности трехзначную сумму в несколько миллионов.

Правительство Германии, которое должно одобрить экспорт военной техники, также принимало в этом участие.

Первые боевые танки должны быть поставлены украинским вооруженным силам в январе следующего года.

По словам источника издания, все 14 танков должны быть поставлены к концу 2024 года. К тому времени Rheinmetall отремонтирует Leopard 2 с обозначением типа A4, которые оборонная компания забрала из запасов различных государств-пользователей.

Танковая коалиция для Украины

Союзники Украины создали танковую коалицию для того, чтобы вооружить украинских военных более современной техникой. Власти ряда европейских стран и Канада приняли решение передать Украине немецкие Leopard 2, часть из которых уже прибыла.

Между тем, Германия и Дания пообещали передать ВСУ еще 80 танков Leopard 1.

Также швейцарский концерн Ruag, несмотря на нейтралитет страны, подал правительству официальную заявку на передачу 96 танков Leopard 1 Украине.

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