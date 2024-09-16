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Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

До кінця 2024 року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від Данії. Точна дата і кількість літаків у нових поставках залишаються засекреченими з міркувань оперативної безпеки.

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.

За словами міністра, перший літак було передано Україні в серпні, а загалом Данія зобов'язалася поставити 19 винищувачів.

"У другій половині 2024 року буде передано ще один F-16", - підтвердив Поульсен.

F-16 Fighting Falcon - це один із наймасовіших і найуспішніших багатоцільових винищувачів четвертого покоління. Розроблений у США, він був прийнятий на озброєння багатьма країнами світу, включно з Італією.

F-16 має високу маневреність, що дозволяє йому ефективно вести повітряний бій. Крім того, він може нести широкий спектр озброєння, включно з ракетами класу «повітря-повітря» і «повітря-земля», бомбами і контейнерами з некерованими ракетами.

Завдяки своїй універсальності, F-16 використовується не тільки для завоювання панування в повітрі, а й для нанесення ударів по наземних цілях, розвідки та інших завдань. Його надійність та ефективність зробили F-16 одним із найпопулярніших винищувачів у світі.

F-16 для України

У липні Україна отримала перші винищувачі F-16, а учбовий центр у Румунії підготував першу групу пілотів. Міністр оборони України Рустем Умеров нещодавно заявив, що кількість літаків F-16 в українському небі збільшиться і українські пілоти вже проходять навчання в Румунії.

29 серпня з'явилася інформація про аварію одного з F-16 в Україні. Пізніше Повітряні сили України підтвердили загибель пілота Олексія Міся та втрату літака. Він загинув 26 серпня під час масштабної атаки Росії на Україну. Того дня українець збив три ворожі ракети та безпілотник.

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