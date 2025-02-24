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Україна отримає від Данії понад 260 мільйонів євро допомоги: куди підуть кошти

Понеділок 24 лютого 2025 15:14
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Україна отримає від Данії понад 260 мільйонів євро допомоги: куди підуть кошти Фото: Метте Фредеріксен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна отримає від Данії пакет допомоги на 2 мільярди данських крон, близько 268 млн євро. Гроші підуть на амуніцію для українських солдатів та розбудову українських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Данії.

У повідомлені зазначається, що Україна повинна зайняти якомога сильнішу позицію.

"У зв'язку з цим Данія виділяє Україні додатково близько 2 мільярдів данських крон. Гроші підуть, серед іншого, на амуніцію для українських солдатів та розбудову українських сил розміром з бригаду разом з країнами Північної Європи та Балтії", – сказано у повідомленні.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка бере участь в офіційних заходах з нагоди третьої річниці вторгнення РФ до України, заявила, що пишається підтримкою України.

"Тепер ми повинні триматися. Доставити більше зброї. Швидше. Пожертвувати на українську оборонну промисловість. Тому що ми перебуваємо у вирішальному моменті. Те, що ми робимо зараз, буде вирішальним для майбутніх поколінь в Україні та Європі", – цитують в уряді слова Метте Фредеріксен.

Допомога від Данії

Раніше у 2023 Міністерство оборони України повідомило, що Копенгаген передав Україні всі самохідні артилерійські установки Caesar, які мав на озброєнні.

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