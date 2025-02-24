ua en ru
Пн, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина получит от Дании более 260 миллионов евро помощи: куда пойдут средства

Понедельник 24 февраля 2025 15:14
UA EN RU
Украина получит от Дании более 260 миллионов евро помощи: куда пойдут средства Фото: Метте Фредериксен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина получит от Дании пакет помощи на 2 миллиарда датских крон, около 268 млн евро. Деньги пойдут на амуницию для украинских солдат и развитие украинских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Дании.

В сообщении отмечается, что Украина должна занять как можно более сильную позицию.

"В связи с этим Дания выделяет Украине дополнительно около 2 миллиардов датских крон. Деньги пойдут, среди прочего, на амуницию для украинских солдат и развитие украинских сил размером с бригаду вместе со странами Северной Европы и Балтии", - сказано в сообщении.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая участвует в официальных мероприятиях по случаю третьей годовщины вторжения РФ в Украину, заявила, что гордится поддержкой Украины.

"Теперь мы должны держаться. Доставить больше оружия. Быстрее. Пожертвовать на украинскую оборонную промышленность. Потому что мы находимся в решающем моменте. То, что мы делаем сейчас, будет решающим для будущих поколений в Украине и Европе", - цитируют в правительстве слова Метте Фредериксен.

Помощь от Дании

Ранее в 2023 Министерство обороны Украины сообщило, что Копенгаген передал Украине все самоходные артиллерийские установки Caesar, которые имел на вооружении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дания
NEWS
Зеленский передал Трампу документ с датами всех режимов "прекращения огня", которые сорвала РФ
Зеленский передал Трампу документ с датами всех режимов "прекращения огня", которые сорвала РФ
DAILY
Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году