Україна отримає від Чехії більше снарядів, ніж планувалося. ЗМІ назвали кількість

Зазначається, що спочатку передбачалося, що буде закуплено 800 тисяч снарядів: 500 тисяч для найбільш калібру 155 мм і ще 300 тисяч для 122 мм. Однак чеські урядовці знайшли ще 200 тисяч боєприпасів.

Як повідомляє видання, невідомо, до яких саме підприємств були направлені звернення щодо додаткових снарядів, хоча чутки вказують, зокрема, на Південну Корею, Туреччину й, можливо, Південну Африку.

Крім того, Україна може отримати перші партії боєприпасів не у червні, як раніше публічно заявляли в чеському уряді, а вже у квітні.

Зазначимо, всього до чеської ініціативи долучились 15 країн, стверджується в матеріалі, зокрема Німеччина, Франція, Голландія, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. При цьому не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.