Украина получит от Чехии больше снарядов, чем планировалось. СМИ назвали количество

Страны-участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины подписали соглашение, в рамках которого ВСУ получат 1 млн боеприпасов. Это больше, чем планировалось вначале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.
Сначала предполагалось, что будет закуплено 800 тысяч снарядов: 500 тысяч для наиболее калибра 155 мм и еще 300 тысяч для 122 мм. Однако чешские чиновники нашли еще 200 тысяч боеприпасов.
Как сообщает издание, неизвестно, к каким именно предприятиям были направлены обращения по поводу дополнительных снарядов, хотя слухи указывают, в частности, на Южную Корею, Турцию и, возможно, Южную Африку.
Кроме того, Украина может получить первые партии боеприпасов не в июне, как ранее публично заявляли в чешском правительстве, а уже в апреле.
Отметим, всего к чешской инициативе присоединились 15 стран, утверждается в материале, в частности, Германия, Франция, Голландия, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада. При этом не все из них публично объявили, какую сумму внесли для закупки снарядов.
Напомним, что в прошлом месяце президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла около 800 тысяч боеприпасов, которые можно передать Украине вне стран Евросоюза. Но для поставок необходимо финансирование.
Ряд стран Запада уже объявил о том, что присоединяются к инициативе Чехии. Они выделили на закупку снарядов денежные средства.
Недавно премьер Украины Денис Шмигаль заявил о том, что первые поставки боеприпасов нашим защитникам ожидают в апреле.
Вчера министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сказал, что украинским военным могут передать вдвое больше снарядов в рамках инициативы Чехии. Возможна поставка 1,5 миллиона боеприпасов для артиллерии.
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