Україна отримає від Британії 3 млрд доларів за рахунок активів Росії: куди підуть кошти

Протягом 2025 - 2026 років України отримає від Британії 3 млрд доларів від надприбутку з російських активів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Як пише відомство, перший заступник міністра оборони Сергій Боєв, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Давид Алоян й директор Управління залучення та застосування стратегічних спроможностей Міноборони Британії Анна-Лі Райлі підписали проєктну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).
Відповідно до домовленості, протягом 2025 - 2026 років Україна отримає 3 млрд доларів, які будуть спрямовані на:
Як відзначив Алоян, залучення надприбутків від заморожених активів стане підсиленням для виробничих та ремонтних потужностей українського оборонно-промислового комплексу (ОПК).
Після повномасштабного вторгнення країни Заходу заморозили близько 300 мільярдів доларів російських державних активів, більша частина яких зберігається в європейських фінансових установах, зокрема в Бельгії.
Захід обговорює використання доходів від цих активів - або навіть самих коштів - для підтримки України, зокрема на її відбудову.
Нещодавно стало відомо, що Європейський союз (ЄС) найближчими тижнями виділить близько мільярда доларів за рахунок надзвичайних прибутків від заморожених російських активів.
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