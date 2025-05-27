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Украина получит от Британии 3 млрд долларов за счет активов России: куда пойдут средства

Фото: Украина получит от Британии 3 млрд долларов за счет активов России (mod.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В течение 2025 - 2026 годов Украина получит от Британии 3 млрд долларов от сверхприбыли с российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как пишет ведомство, первый заместитель министра обороны Сергей Боев, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Давид Алоян и директор Управления привлечения и применения стратегических возможностей Минобороны Великобритании Анна-Ли Райли подписали проектную договоренность по использованию сверхприбылей от замороженных российских активов в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Согласно договоренности, в течение 2025 - 2026 годов Украина получит 3 млрд долларов, которые будут направлены на:

  • закупку оборонной продукции иностранного производства;
  • ремонт и обслуживание военной техники;
  • реализацию совместных проектов с участием украинских и международных оборонных компаний;
  • закупку других критически важных материалов, включая продукцию украинского производства.

Как отметил Алоян, привлечение сверхприбылей от замороженных активов станет усилением для производственных и ремонтных мощностей украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

 

Замороженные средства России

После полномасштабного вторжения страны Запада заморозили около 300 миллиардов долларов российских государственных активов, большая часть которых хранится в европейских финансовых учреждениях, в частности в Бельгии.

Запад обсуждает использование доходов от этих активов - или даже самих средств - для поддержки Украины, в частности на ее восстановление.

Недавно стало известно, что Европейский союз (ЕС) в ближайшие недели выделит около миллиарда долларов за счет чрезвычайных доходов от замороженных российских активов.

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