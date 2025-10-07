Україна отримає велику партію наземних роботів THeMIS від Нідерландів

Значна частина цих транспортних засобів буде зібрана та поставлена ​​у співпраці з VDL Defentec. Про заплановану передачу пакету допомоги було вперше оголошено у вересні, проте країна-донор не розголошувалась.

Вчора, 6 жовтня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс приєднався до Milrem Robotics та VDL на офіційній церемонії оголошення та підписання на заводі VDL у Борні, щоб відзначити угоду.

Поставки будуть здійснюватися компанією Milrem Robotics Netherlands у тісній співпраці з VDL Defentec, яка створює спеціальну лінію остаточного складання наземних роботів на своєму заводі в Борні.

Компанія Milrem Robotics проведе комплексне навчання українських операторів та допоміжного персоналу, щоб забезпечити ефективне розгортання та обслуговування в польових умовах.

"Для нас честь очолювати цей проект у партнерстві з Нідерландами та VDL. Платформа THeMIS вже продемонструвала свою цінність у бойових умовах, і ми вважаємо, що цей внесок суттєво зміцнить обороноздатність України", – зазначив генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Вяарсі.