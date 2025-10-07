RU

Украина получит крупную партию наземных роботов THeMIS от Нидерландов

Фото: Украина получит крупную партию наземных роботов THeMIS (milremrobotics.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Milrem Robotics поставит Украине более 150 беспилотных наземных транспортных средств THeMIS в рамках оборонной инициативы под руководством Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Значительная часть этих транспортных средств будет собрана и поставлена в сотрудничестве с VDL Defentec. О запланированной передаче пакета помощи было впервые объявлено в сентябре, однако страна-донор не разглашалась.

Вчера, 6 октября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс присоединился к Milrem Robotics и VDL на официальной церемонии объявления и подписания на заводе VDL в Борне, чтобы отметить соглашение.

Поставки будут осуществляться компанией Milrem Robotics Netherlands в тесном сотрудничестве с VDL Defentec, которая создает специальную линию окончательной сборки наземных роботов на своем заводе в Борне.

Компания Milrem Robotics проведет комплексное обучение украинских операторов и вспомогательного персонала, чтобы обеспечить эффективное развертывание и обслуживание в полевых условиях.

"Для нас честь возглавлять этот проект в партнерстве с Нидерландами и VDL. Платформа THeMIS уже продемонстрировала свою ценность в боевых условиях, и мы считаем, что этот вклад существенно укрепит обороноспособность Украины", - отметил генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Вяарси.

 

Что известно о THeMIS

Новые установки дополнят 15 машин THeMIS, которые уже эксплуатируются в Украине и доказывают свою эффективность на поле боя с 2022 года.

THeMIS - это беспилотная транспортная платформа, предназначенная для поддержки вооруженных сил, логистики, разведки и боевой поддержки. Сейчас комплекс является частью программ робототехники или эксплуатируется в 19 странах.

