Україна отримає велику партію наземних роботів THeMIS від Нідерландів

Вівторок 07 жовтня 2025 14:19
Україна отримає велику партію наземних роботів THeMIS від Нідерландів Фото: Україна отримає велику партію наземних роботів THeMIS (milremrobotics.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Milrem Robotics поставить Україні понад 150 безпілотних наземних транспортних засобів THeMIS в рамках оборонної ініціативи під керівництвом Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Значна частина цих транспортних засобів буде зібрана та поставлена ​​у співпраці з VDL Defentec. Про заплановану передачу пакету допомоги було вперше оголошено у вересні, проте країна-донор не розголошувалась.

Вчора, 6 жовтня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс приєднався до Milrem Robotics та VDL на офіційній церемонії оголошення та підписання на заводі VDL у Борні, щоб відзначити угоду.

Поставки будуть здійснюватися компанією Milrem Robotics Netherlands у тісній співпраці з VDL Defentec, яка створює спеціальну лінію остаточного складання наземних роботів на своєму заводі в Борні.

Компанія Milrem Robotics проведе комплексне навчання українських операторів та допоміжного персоналу, щоб забезпечити ефективне розгортання та обслуговування в польових умовах.

"Для нас честь очолювати цей проект у партнерстві з Нідерландами та VDL. Платформа THeMIS вже продемонструвала свою цінність у бойових умовах, і ми вважаємо, що цей внесок суттєво зміцнить обороноздатність України", – зазначив генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Вяарсі.

Що відомо про THeMIS

Нові установки доповнять 15 машин THeMIS, які вже експлуатуються в Україні та доводять свою ефективність на полі бою з 2022 року.

THeMIS – це безпілотна транспортна платформа, призначена для підтримки збройних сил, логістики, розвідки та бойової підтримки. Наразі комплекс є частиною програм робототехніки або експлуатується в 19 країнах.

