ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина получит крупную партию наземных роботов THeMIS от Нидерландов

Вторник 07 октября 2025 14:19
UA EN RU
Украина получит крупную партию наземных роботов THeMIS от Нидерландов Фото: Украина получит крупную партию наземных роботов THeMIS (milremrobotics.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Milrem Robotics поставит Украине более 150 беспилотных наземных транспортных средств THeMIS в рамках оборонной инициативы под руководством Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Значительная часть этих транспортных средств будет собрана и поставлена в сотрудничестве с VDL Defentec. О запланированной передаче пакета помощи было впервые объявлено в сентябре, однако страна-донор не разглашалась.

Вчера, 6 октября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс присоединился к Milrem Robotics и VDL на официальной церемонии объявления и подписания на заводе VDL в Борне, чтобы отметить соглашение.

Поставки будут осуществляться компанией Milrem Robotics Netherlands в тесном сотрудничестве с VDL Defentec, которая создает специальную линию окончательной сборки наземных роботов на своем заводе в Борне.

Компания Milrem Robotics проведет комплексное обучение украинских операторов и вспомогательного персонала, чтобы обеспечить эффективное развертывание и обслуживание в полевых условиях.

"Для нас честь возглавлять этот проект в партнерстве с Нидерландами и VDL. Платформа THeMIS уже продемонстрировала свою ценность в боевых условиях, и мы считаем, что этот вклад существенно укрепит обороноспособность Украины", - отметил генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Вяарси.

Что известно о THeMIS

Новые установки дополнят 15 машин THeMIS, которые уже эксплуатируются в Украине и доказывают свою эффективность на поле боя с 2022 года.

THeMIS - это беспилотная транспортная платформа, предназначенная для поддержки вооруженных сил, логистики, разведки и боевой поддержки. Сейчас комплекс является частью программ робототехники или эксплуатируется в 19 странах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Дрони
Новости
В ВСУ увеличивают подразделения беспилотных систем: Сырский озвучил успехи за сентябрь
В ВСУ увеличивают подразделения беспилотных систем: Сырский озвучил успехи за сентябрь
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы