Україна отримає першу зенітну установку Skyranger 35 на базі Leopard 1: названо терміни

Постачання Skyranger 35 в Україну

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Rheinmetall поставить в Україну самохідні зенітні ракетні комплекси Skyranger 35, встановлені на шасі Leopard 1, у рамках контракту на суму в кілька сотень мільйонів євро,

Контракт був оплачений неназваною країною ЄС за рахунок непередбаченого прибутку від заморожених російських активів.

Skyranger 35 - це сучасна мобільна система протиповітряної оборони ближнього радіусу, розроблена Rheinmetall. Вона оснащена 35-мм револьверною гарматою Oerlikon KDG (до 1000 пострілів за хвилину) і використовує програмовані снаряди AHEAD для ефективного ураження малих повітряних цілей, таких як безпілотники.

Система працює на гусеничному шасі (зокрема, на базі танка Leopard 1), що забезпечує хорошу мобільність і броньовий захист. У складі - радари з оглядом на 360 градусів (AESA) і стабілізована оптико-електронна станція, що дає змогу швидко виявляти і супроводжувати цілі.

Комплекс може встановлюватися на різні колісні та гусеничні платформи, що дає змогу адаптувати його під потреби конкретної армії.

Раніше Паппергер вже заявляв про те, що Україна отримала комплекси Skyranger 35, але пізніше сам спростовував свою ж заяву.