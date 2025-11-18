RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Украина получит первую зенитную установку Skyranger 35 на базе Leopard 1: названы сроки

Иллюстративное фото: Украина получит Skyranger 35 (Rheinmetall)
Автор: Иван Носальский

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует начать поставки в Украину зенитных установок Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1.

Об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на German Aid to Ukraine в соцсети X.

По словам Паппергера, первая установка Skyranger 35 на базе Leopard 1 будет доставлена в Украину на следующей неделе. 

 

Поставки Skyranger 35 в Украину

Напомним, в сентябре стало известно, что Rheinmetall поставит в Украину самоходные зенитные ракетные комплексы Skyranger 35, установленные на шасси Leopard 1, в рамках контракта на сумму в несколько сотен миллионов евро,

Контракт был оплачен неназванной страной ЕС за счет непредвиденной прибыли от замороженных российских активов.

Skyranger 35 - это современная мобильная система противовоздушной обороны ближнего радиуса, разработанная Rheinmetall. Она оснащена 35-мм револьверной пушкой Oerlikon KDG (до 1000 выстрелов в минуту) и использует программируемые снаряды AHEAD для эффективного поражения малых воздушных целей, таких как беспилотники.

Система работает на гусеничном шасси (в частности, на базе танка Leopard 1), что обеспечивает хорошую мобильность и броневую защиту. В составе - радары с обзором на 360 градусов (AESA) и стабилизированная оптико-электронная станция, что позволяет быстро обнаруживать и сопровождать цели.

Комплекс может устанавливаться на различные колесные и гусеничные платформы, что позволяет адаптировать его под нужды конкретной армии.

Ранее Паппергер уже заявлял о том, что Украина получила комплексы Skyranger 35, но позже сам опровергал свое же заявление.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОRheinmetallПомощь УкраинеВойна в Украине