Україна отримає першу партію боєприпасів з чеської ініціативи до кінця червня

"Як і було обіцяно, перше постачання надійде до кінця червня", - сказала глава оборонного відомства.

Вона запевнила, що перед відправкою в Україну боєприпаси будуть оглядатися чеськими фахівцями і за необхідності будуть відремонтовані. Так вона відповіла на закиди колишнього міністра оборони Чехії Любомира Метра, який заявив, що частина боєприпасів може бути неякісною.

Також, за словами міністра, боєприпаси будуть модифіковані компаніями ще до того, як Київ отримає їх.

Глава чеського Міноборони додала, що зараз спостерігається дефіцит боєприпасів у всьому світі, тому Чехії доводиться працювати із тим, що є.

"Якщо ми хочемо допомогти Україні, ми маємо бути вдячними за те, що є. На щастя, у нас є компанії та ресурси. Донори – Чехія за це не платить – подбають про те, щоб боєприпаси були приведені у придатний для використання стан", - сказала Яна Черновоха.