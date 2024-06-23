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У Південній Кореї назвали умову скасування будь-яких обмежень щодо допомоги Україні

Україна, Неділя 23 червня 2024 12:08
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У Південній Кореї назвали умову скасування будь-яких обмежень щодо допомоги Україні Фото: у Південній Кореї зробили нову заяву про допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Південна Корея не буде нічим зв'язана щодо допомоги Україні, якщо Росія надасть Північній Кореї високоточну зброю.

Про це заявив начальник управління нацбезпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжин, пише РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За його словами, рішення Сеула про надання зброї Україні залежить від того, як розвиватиметься військова співпраця Росії з Північною Кореєю.

"Я хотів би підкреслити, що все залежить від того, що зробить Росія. Чи залишиться для нас лінія, якщо Росія передасть високоточну зброю Північній Кореї?" - сказав він.

Посадовець також зазначив, що якщо росіяни хочуть відновити і просунути корейсько-російські відносини вперед, то "російська сторона повинна добре подумати".

Що цьому передувало

Раніше Південна Корея заявила, що перегляне свою позицію щодо відмови від постачання зброї Україні після того, як глава Кремля Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який зобов’язує один одного співпрацювати в галузі оборони та військових технологій.

Відтоді Путін попередив, що надання Сеулом зброї Україні буде "дуже великою помилкою". При цьому в Сеулі вважають, що не тільки Південна Корея, але й Росія повинні докласти зусиль для поліпшення двосторонніх відносин.

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Російська Федерація Південна Корея Північна Корея
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