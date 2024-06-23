У Південній Кореї назвали умову скасування будь-яких обмежень щодо допомоги Україні

Південна Корея не буде нічим зв'язана щодо допомоги Україні, якщо Росія надасть Північній Кореї високоточну зброю.

Про це заявив начальник управління нацбезпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжин, пише РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

За його словами, рішення Сеула про надання зброї Україні залежить від того, як розвиватиметься військова співпраця Росії з Північною Кореєю.

"Я хотів би підкреслити, що все залежить від того, що зробить Росія. Чи залишиться для нас лінія, якщо Росія передасть високоточну зброю Північній Кореї?" - сказав він.