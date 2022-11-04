Україна не отримає обіцяні 3 млрд євро від ЄС до кінця цього року, - ЗМІ
Україна не отримає до кінця року два транші макрофінансової допомоги від Євросоюзу у розмірі 3 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Йозвяка.
"Після того, як вчора дипломати країн-членів ЄС обговорили майбутнє фінансування України, вже зрозуміло, що останні 3 млрд євро з 9 млрд євро макрофінансової допомоги, які були обіцяні Україні у 2022 році, не будуть виплачені цього року", - пише Йозвяк.
Відзначимо, що, за словами міністра фінансів України Сергія Марченка, Україна очікувала виплати від ЄС у розмірі 2,5 млрд євро у листопаді та 0,5 млрд євро у грудні.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в жовтні лідери ЄС досягли згоди щодо виділення Україні регулярної щомісячної допомоги у розмірі 1,5 млрд євро у 2023 році.
Також минулого місяця Україна отримала від ЄС 2 млрд євро макрофінансової допомоги.
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