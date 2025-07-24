Україна отримає нові можливості "впливати" на територію РФ, - глава МЗС Німеччини

Допомога Україні від Німеччини

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина надає Києву масштабну військову, фінансову та гуманітарну допомогу.

Так, Берлін передав сучасне озброєння, зокрема системи ППО IRIS-T, зенітно-ракетні комплекси Patriot, танки Leopard 2, бронетехніку, автомобілі, боєприпаси та інше військове спорядження.

Раніше стало відомо, що у 2025 році Німеччина виділить 9 млрд євро на військову допомогу Україні. Частина з них піде на закупівлю далекобійної зброї.

При цьому у червні повідомлялось, щоу міністерстві оборони Німеччини "не дорахувалися" майже мільярда євро. Ці гроші призначалися для надання військової допомоги Україні. У міністерстві запевняють, що "все нормально", але німецькі депутати здивовані.

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