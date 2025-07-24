Украина получит новые возможности "влиять" на территорию РФ, - глава МИД Германии

Украинские войска в ближайшее время смогут "влиять" на территорию России. Но тип и сроки передачи нового вооружения держатся в секрете.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.
"Бесспорно, Украина имеет право защищаться от нападений. Она также будет иметь возможность влиять на территорию России, но мы не будем через ваше издание раскрывать (российскому диктатору Владимиру - ред.) Путину, какие системы вооружения мы поставляем Украине", - заявил Вадефуль.
По его словам, оснащение Украины новыми системами вооружения по состоянию на сегодня - это не финансовая проблема, а скорее вопрос доступности и производственных возможностей украинских и европейских предприятий.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия предоставляет Киеву масштабную военную, финансовую и гуманитарную помощь.
Так, Берлин передал современное вооружение, в частности системы ПВО IRIS-T, зенитно-ракетные комплексы Patriot, танки Leopard 2, бронетехнику, автомобили, боеприпасы и другое военное снаряжение.
Ранее стало известно, что в 2025 году Германия выделит 9 млрд евро на военную помощь Украине. Часть из них пойдет на закупку дальнобойного оружия.
При этом в июне сообщалось, что в министерстве обороны Германии "не досчитались" почти миллиарда евро. Эти деньги предназначались для оказания военной помощи Украине. В министерстве уверяют, что "все нормально", но немецкие депутаты удивлены.
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