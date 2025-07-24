Украина получит новые возможности "влиять" на территорию РФ, - глава МИД Германии

Помощь Украине от Германии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия предоставляет Киеву масштабную военную, финансовую и гуманитарную помощь.

Так, Берлин передал современное вооружение, в частности системы ПВО IRIS-T, зенитно-ракетные комплексы Patriot, танки Leopard 2, бронетехнику, автомобили, боеприпасы и другое военное снаряжение.

Ранее стало известно, что в 2025 году Германия выделит 9 млрд евро на военную помощь Украине. Часть из них пойдет на закупку дальнобойного оружия.

При этом в июне сообщалось, что в министерстве обороны Германии "не досчитались" почти миллиарда евро. Эти деньги предназначались для оказания военной помощи Украине. В министерстве уверяют, что "все нормально", но немецкие депутаты удивлены.

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