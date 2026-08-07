Україна отримає мільярдні збитки через зупинку морського експорту, - НБУ

Україна втратить понад 2 мільярда доларів

Як і в попередні фази блокади, Україна переорієнтовує вантажопотоки на альтернативні маршрути:

залізницю,

автотранспорт,

порти Дунаю.

Водночас пропускна спроможність цих маршрутів недостатня. Раніше Україна експортувала 4-4,5 мільйона тонн аграрної продукції на місяць. Альтернативні шляхи можуть забезпечити експорт лише 2,5 мільйона тонн на місяць.

Йдеться про серпень-жовтень, оскільки рівень води в Дунаї впав через посуху та обмежив його пропускну спроможність.

З листопада темпи експорту зростуть, зауважив НБУ.

Переспрямування логістики підвищить витрати агросектору на:

зберігання,

транспортування продукції.

Прямі витрати від недоотримання виручки сягнуть 2 мільярда доларів.

Водночас Нацбанк очікує, що ці обсяги будуть експортовані протягом першого півріччя 2027 року, що компенсує негативний ефект.

"Завдяки розвиненим альтернативним маршрутам і досвіду аграріїв ситуація залишається контрольованішою, ніж під час блокади 2022 року", - каже НБУ.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія намагається відтворити сценарій 2022 року, атакуючи цивільні судна в українських портах і вздовж морського коридору.