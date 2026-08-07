Україна отримає мільярдні збитки через зупинку морського експорту, - НБУ

Прямі втрати України від недоотримання експортної виручки становитимуть понад 2 мільярда доларів. Це стосується другої половини 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інфляційний звіт Національного банку України.
Як і в попередні фази блокади, Україна переорієнтовує вантажопотоки на альтернативні маршрути:
Водночас пропускна спроможність цих маршрутів недостатня. Раніше Україна експортувала 4-4,5 мільйона тонн аграрної продукції на місяць. Альтернативні шляхи можуть забезпечити експорт лише 2,5 мільйона тонн на місяць.
Йдеться про серпень-жовтень, оскільки рівень води в Дунаї впав через посуху та обмежив його пропускну спроможність.
З листопада темпи експорту зростуть, зауважив НБУ.
Переспрямування логістики підвищить витрати агросектору на:
Прямі витрати від недоотримання виручки сягнуть 2 мільярда доларів.
Водночас Нацбанк очікує, що ці обсяги будуть експортовані протягом першого півріччя 2027 року, що компенсує негативний ефект.
"Завдяки розвиненим альтернативним маршрутам і досвіду аграріїв ситуація залишається контрольованішою, ніж під час блокади 2022 року", - каже НБУ.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія намагається відтворити сценарій 2022 року, атакуючи цивільні судна в українських портах і вздовж морського коридору.
Також стало відомо, що 6 серпня окупанти завдали удару по ще одному цивільному судну в Чорному морі. Загинув український моряк.
Ще повідомлялося, що Україна активно шукає способи для відновлення експорту на тлі блокади морського коридору з боку Росії. Союзники Києва вже допомагають.