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Україна отримає мільярдні збитки через зупинку морського експорту, - НБУ

17:13 07.08.2026 Пт
2 хв
Кораблі не заходять до українських портів два тижні
aimg Олена Бджола
Фото: українське зерно в порту Одеси (Getty Images)

Прямі втрати України від недоотримання експортної виручки становитимуть понад 2 мільярда доларів. Це стосується другої половини 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інфляційний звіт Національного банку України.

Україна втратить понад 2 мільярда доларів

Як і в попередні фази блокади, Україна переорієнтовує вантажопотоки на альтернативні маршрути:

  • залізницю,
  • автотранспорт,
  • порти Дунаю.

Водночас пропускна спроможність цих маршрутів недостатня. Раніше Україна експортувала 4-4,5 мільйона тонн аграрної продукції на місяць. Альтернативні шляхи можуть забезпечити експорт лише 2,5 мільйона тонн на місяць.

Йдеться про серпень-жовтень, оскільки рівень води в Дунаї впав через посуху та обмежив його пропускну спроможність.

З листопада темпи експорту зростуть, зауважив НБУ.

Переспрямування логістики підвищить витрати агросектору на:

  • зберігання,
  • транспортування продукції.

Прямі витрати від недоотримання виручки сягнуть 2 мільярда доларів.

Водночас Нацбанк очікує, що ці обсяги будуть експортовані протягом першого півріччя 2027 року, що компенсує негативний ефект.

"Завдяки розвиненим альтернативним маршрутам і досвіду аграріїв ситуація залишається контрольованішою, ніж під час блокади 2022 року", - каже НБУ.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія намагається відтворити сценарій 2022 року, атакуючи цивільні судна в українських портах і вздовж морського коридору.

Також стало відомо, що 6 серпня окупанти завдали удару по ще одному цивільному судну в Чорному морі. Загинув український моряк.

Ще повідомлялося, що Україна активно шукає способи для відновлення експорту на тлі блокади морського коридору з боку Росії. Союзники Києва вже допомагають.

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