Україна чекає на Gripen

Президент зазначив, що провів Ставку, де головним питанням був захист України від російських реактивних "Шахедів".

"У наступному році, враховуючи плани Росії на виробництво цих дронів, обсягів використання та застосування проти України, потрібна протидія.

Це і санкції, і реальний експортний контроль, ніж є зараз, і, звісно, засоби для збиття "Шахедів", - каже Зеленський.

За його словами, Україні потрібно більше літаків на кшталт F-16 для цього, і не тільки.

"Також нам треба більше таких літаків як Gripen, які з'являться у нас вже з січня 2027 року", - запевнив він.