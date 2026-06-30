Україна та Швеція підписали історичну угоду про літаки Gripen

Україна та Швеція уклали угоду щодо закупівлі шведських винищувачів Gripen E. Разом з ними Київ отримає обладнання та технічну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського та допис міністра оборони Михайла Федорова.

"Разом зі Швецією ми продовжуємо посилювати українську бойову авіацію. Сьогодні наші країни уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E. Важливо, що разом із літаками буде пакет відповідного обладнання, технічної допомоги та підтримки", - зазначив президент.

Він додав, що згідно з попередніми домовленостями, перші 16 літаків Gripen C/D Повітряні сили України отримають вже на початку 2027 року.

Підготовча робота України

Федоров зауважив, що команди міністерств оборони України та Швеції спільно зі шведською Адміністрацією оборонних матеріалів (FMV) провели всю необхідну підготовчу роботу.

Він повідомив, що Україна зі Швецією мають кілька напрямів співпраці щодо посилення захисту неба:

оперативний. Отримання на початку 2027 року перших 16 Gripen C/D дасть змогу швидше інтегрувати платформу, підготувати пілотів і технічний персонал, адаптувати інфраструктуру та підвищувати бойові спроможності Повітряних Сил.

стратегічний. Україна придбає 16 Gripen E за кошти ЄС та за підтримки Британії. Поставки цих винищувачів стартують на початку 2029 року.

"Окрім літаків, Україна отримає необхідне обладнання, логістичну й технічну підтримку. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції", - зазначив Федоров.