Украина ждет Gripen

Президент отметил, что провел Ставку, где главным вопросом была защита Украины от российских реактивных "Шахедов".

"В следующем году, учитывая планы России на производство этих дронов, объемов использования и применения против Украины, нужно противодействие. Это и санкции, и реальный экспортный контроль, чем есть сейчас, и, конечно, вооружение для сбития "Шахедов", - говорит Зеленский.

По его словам, Украине нужно больше самолетов типа F-16 для этого, и не только.

"Также нам нужно больше таких самолетов как Gripen, которые появятся у нас уже с января 2027 года", - заверил он.