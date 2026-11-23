Украина уже с января 2027 года будет иметь шведские самолеты Gripen, сбивающие российские Су с управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Президент отметил, что провел Ставку, где главным вопросом была защита Украины от российских реактивных "Шахедов".
"В следующем году, учитывая планы России на производство этих дронов, объемов использования и применения против Украины, нужно противодействие. Это и санкции, и реальный экспортный контроль, чем есть сейчас, и, конечно, вооружение для сбития "Шахедов", - говорит Зеленский.
По его словам, Украине нужно больше самолетов типа F-16 для этого, и не только.
"Также нам нужно больше таких самолетов как Gripen, которые появятся у нас уже с января 2027 года", - заверил он.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина должна очень оперативно получить партию шведских истребителей Gripen. Это будут первые подобные самолеты в воздушных силах ВСУ.
Кроме того, в июне 2026 года Украина и Швеция заключили соглашение о закупке шведских истребителей Gripen E. Вместе с ними Киев получит оборудование и техническую поддержку.
Также стало известно, что истребители Gripen для Украины могут получить комплексный пакет вооружения. Его профинансируют при поддержке Швеции и Великобритании.