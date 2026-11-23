Україна отримає літаки Gripen з січня 2027 року, - Зеленський
Україна вже з січня 2027 року матиме шведські літаки Gripen, які збивають російські Су з керованими авіабомбами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Україна чекає на Gripen
Президент зазначив, що провів Ставку, де головним питанням був захист України від російських реактивних "Шахедів".
"У наступному році, враховуючи плани Росії на виробництво цих дронів, обсягів використання та застосування проти України, потрібна протидія.
Це і санкції, і реальний експортний контроль, ніж є зараз, і, звісно, засоби для збиття "Шахедів", - каже Зеленський.
За його словами, Україні потрібно більше літаків на кшталт F-16 для цього, і не тільки.
"Також нам треба більше таких літаків як Gripen, які з'являться у нас вже з січня 2027 року", - запевнив він.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна повинна дуже оперативно отримати партію шведських винищувачів Gripen. Це будуть перші подібні літаки у Повітряних силах ЗСУ.
Крім того, у червні 2026 року Україна та Швеція уклали угоду щодо закупівлі шведських винищувачів Gripen E. Разом з ними Київ отримає обладнання та технічну підтримку.
Також стало відомо, що винищувачі Gripen для України зможуть отримати комплексний пакет озброєння. Його профінансують за підтримки Швеції та Британії.