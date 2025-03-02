Україна не отримає гроші, "якщо не буде прагнути до миру", - міністр торгівлі США

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Україна на отримає гроші, якщо президент Володимир Зеленський не буде "прагнути до миру". Він сказав, що Трамп хоче закінчити війну.

"У нас були розставлені столи для підпису (угоди про надра, - ред.). Це все було задумано, щоб все було красиво. А замість цього ми пообідали самі, без делегації Зеленського, тому що вони приїхали не заради миру", - сказав Лутнік.

За його словами, Трамп хоче покласти край війні в Україні і "створити мир".

"Він навіть сказав, що з Путіним треба бути розважливим. Ви не можете сказати, що Путін - терорист, а потім зателефонувати йому і спробувати домовитися з ним про мир. Тож ви маєте бути збалансованими. Дональд Трамп знає, як бути посередником. Він знає, як це арбітрувати. І йому потрібен Зеленський. А Зеленському треба було почути це безпосередньо від США, які фінансують Україну: "Ми не дамо вам грошей, якщо ви не будете прагнути до миру", - сказав Лутнік.