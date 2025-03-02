Україна не отримає гроші, "якщо не буде прагнути до миру", - міністр торгівлі США
Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Україна на отримає гроші, якщо президент Володимир Зеленський не буде "прагнути до миру". Він сказав, що Трамп хоче закінчити війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра торгівлі Fox News.
"У нас були розставлені столи для підпису (угоди про надра, - ред.). Це все було задумано, щоб все було красиво. А замість цього ми пообідали самі, без делегації Зеленського, тому що вони приїхали не заради миру", - сказав Лутнік.
За його словами, Трамп хоче покласти край війні в Україні і "створити мир".
"Він навіть сказав, що з Путіним треба бути розважливим. Ви не можете сказати, що Путін - терорист, а потім зателефонувати йому і спробувати домовитися з ним про мир. Тож ви маєте бути збалансованими. Дональд Трамп знає, як бути посередником. Він знає, як це арбітрувати. І йому потрібен Зеленський. А Зеленському треба було почути це безпосередньо від США, які фінансують Україну: "Ми не дамо вам грошей, якщо ви не будете прагнути до миру", - сказав Лутнік.
Перепалка Трампа і Зеленського
28 лютого президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Вашингтоні. Очікувалося, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини. Вона передбачає створення інвестиційного фонду, куди Україна вноситиме 50% прибутку з продажу своїх ресурсів.
Під час спілкування з журналістами Зеленський подискутував із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Це сталося після того, як Венс заявив, що дипломатія з Росією - це єдиний шлях до врегулювання конфлікту (війни в Україні). Зеленський відреагував на слова, запитавши, про яку дипломатію говорить Венс, згадавши те, що Росія не виконувала попередніх домовленостей. Це, своєю чергою, викликало роздратування у Трампа, після чого він звинуватив українського лідера в "грі з Третьою світовою війною".
Далі розпочалася закрита частина зустрічі, але за кілька хвилин стало відомо, що адміністрація Трампа припиняє переговори з українською делегацією. Зеленський достроково залишив Білий дім, підписання угоди, як і спільна прес-конференція, було скасовано.