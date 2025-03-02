Украина не получит деньги, "если не будет стремиться к миру", - министр торговли США
Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Украина на получит деньги, если президент Владимир Зеленский не будет "стремиться к миру". Он сказал, что Трамп хочет закончить войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра торговли Fox News.
"У нас были расставлены столы для подписания (соглашения о недрах, - ред.). Это все было задумано, чтобы все было красиво. А вместо этого мы пообедали сами, без делегации Зеленского, потому что они приехали не ради мира", - сказал Лутник.
По его словам, Трамп хочет положить конец войне в Украине и "создать мир".
"Он даже сказал, что с Путиным надо быть рассудительным. Вы не можете сказать, что Путин - террорист, а потом позвонить ему и попытаться договориться с ним о мире. Поэтому вы должны быть сбалансированными. Дональд Трамп знает, как быть посредником. Он знает, как это арбитрировать. И ему нужен Зеленский. А Зеленскому надо было услышать это непосредственно от США, которые финансируют Украину: "Мы не дадим вам денег, если вы не будете стремиться к миру", - сказал Лутник.
Перепалка Трампа и Зеленского
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Вашингтоне. Ожидалось, что Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых. Оно предусматривает создание инвестиционного фонда, куда Украина будет вносить 50% прибыли с продажи своих ресурсов.
Во время общения с журналистами Зеленский подискутировал с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Это произошло после того, как Вэнс заявил, что дипломатия с Россией - это единственный путь к урегулированию конфликта (войны в Украине). Зеленский отреагировал на слова, спросив, о какой дипломатии говорит Вэнс, упомянув то, что Россия не выполняла предыдущих договоренностей. Это, в свою очередь, вызвало раздражение у Трампа, после чего он обвинил украинского лидера в "игре с Третьей мировой войной".
Далее началась закрытая часть встречи, но через несколько минут стало известно, что администрация Трампа прекращает переговоры с украинской делегацией. Зеленский досрочно покинул Белый дом, подписание соглашения, как и совместная пресс-конференция, было отменено.