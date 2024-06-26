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Україна отримає другу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи у липні, - ЗМІ

Фото: прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Наступна партія боєприпасів, які були закуплені в третіх країнах, надійде в Україну в липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"За словами представників чеського уряду, подальші поставки заплановані на липень, а до кінця року Україна має отримати близько півмільйона боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що походження боєприпасів уряд Чехії не розголошує. 

Боєприпаси для України

Раніше Чехія виступила з амбітною ініціативою: закупити 800 тисяч артилерійських снарядів для України у країн, які не є членами НАТО. План передбачав доставку перших партій боєприпасів уже в травні, але реалізація зіткнулася з непередбаченими труднощами.

Спочатку передбачалося, що Чехія самостійно впорається із закупівлею і постачанням снарядів. Однак пошук відповідних постачальників у країнах третього світу виявився непростим завданням.

До того ж, виникли проблеми з логістикою. Доставлення великої кількості боєприпасів через міжнародні кордони - складна і дорога операція, що вимагає ретельного планування та узгодження з численними інстанціями.

У результаті перша партія снарядів із запізненням прибула в Україну лише у червні.

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