RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получит вторую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы в июле, - СМИ

Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Следующая партия боеприпасов, которые были закуплены в третьих странах, поступит в Украину в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"По словам представителей чешского правительства, дальнейшие поставки запланированы на июль, а до конца года Украина должна получить около полумиллиона боеприпасов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что происхождение боеприпасов правительство Чехии не разглашает. 

Боеприпасы для Украины

Ранее Чехия выступила с амбициозной инициативой: закупить 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины у стран, не являющихся членами НАТО. План предусматривал доставку первых партий боеприпасов уже в мае, но реализация столкнулась с непредвиденными трудностями.

Изначально предполагалось, что Чехия самостоятельно справится с закупкой и поставкой снарядов. Однако поиск подходящих поставщиков в странах третьего мира оказался непростой задачей.

К тому же, возникли проблемы с логистикой. Доставка большого количества боеприпасов через международные границы – сложная и дорогостоящая операция, требующая тщательного планирования и согласования с многочисленными инстанциями.

В результате, первая партия снарядов с опозданием прибыла в Украину только в июне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияВойна России против УкраиныПомощь армии