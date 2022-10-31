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Украина получит помощь от 12 стран, чтобы восстановить энергетическую инфраструктуру, - МИД

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Понедельник 31 октября 2022 18:38
Украина получит помощь от 12 стран, чтобы восстановить энергетическую инфраструктуру, - МИД Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Энергетическая инфраструктура Украины, которая получила значительные повреждения из-за российских обстрелов, будет восстановлена благодаря 12 странам, которые уже предоставили и продолжают предоставлять соответствующее оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинские дипломаты находятся в постоянном контакте с партнерами и прилагают максимум усилий для того, чтобы в домах украинцев были свет, тепло и вода.

"Мы привлекаем необходимую помощь и оборудование, чтобы преодолеть последствия террористических ударов России по критической инфраструктуре Украины. Мы не позволим российскому террору сломать ни нас, ни наших партнеров", - подчеркнул министр.

Уже есть договор о поставках оборудования от правительств и компаний 12 стран: Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции.

"В общей сложности речь идет о 954 единицах энергетического оборудования. Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время. Мы продолжаем работать над увеличением круга партнеров и объемов поддержки", - добавил Кулеба.

Среди оборудования, получаемого Украиной, генераторы различных типов, переключатели автоматические, тепловые пушки и другое.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил о необходимости энергетического "Рамштайна" для Украины.

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