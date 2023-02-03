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Україна отримає далекобійні ракети GLSDB, але розгортання займе до року

Фото: Україна отримає далекобійні ракети GLSDB (SAAB)
Автор: Дмитро Левицький

В рамках нового пакету допомоги від США в розмірі 2,2 млрд доларів Україна отримає далекобійні ракети GLSDB. Проте, у Пентагоні зазначають, що розгортання цих ракет на полі бою займе багато місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента американського видання Foreign Policy Джека Детча в Twitter.

За його словами, в американському Міністерстві оборони сьогодні підтвердили, що Вашингтон відправить Києву ракети GLSDB, які здатні уражати цілі на відстані 81 милі - близько 130 кілометрів. Проте ці ракети ще не були використані на полі бою.

"Розгортання займе приблизно 9 місяців", - зазначив кореспондент.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що ракети GLSDB можуть запускатися з установок HIMARS.

Що відомо про ракети GLSDB

Ракети GLSDB створені компаніями Boeing і Saab Group, які модифікували бомбу малого діаметра, додавши ракетний двигун. Ракета запускається з наземних ракетних комплексів типу HIMARS.

Завдання ракети - розігнати бомбу, яка далі рухається до цілі за допомогою інерційної системи наведення та вбудованого GPS. За даними виробників, точність снаряда GLSDB складає близько 1 метра.

Завдяки стійкості до засобів радіоелектронної боротьби ракети GLSDB можуть запускатися з прихованих позицій.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, яка зброя також увійшла до нового пакету військової допомоги від США.

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