Україна отримає далекобійні ракети GLSDB, але розгортання займе до року

За його словами, в американському Міністерстві оборони сьогодні підтвердили, що Вашингтон відправить Києву ракети GLSDB, які здатні уражати цілі на відстані 81 милі - близько 130 кілометрів. Проте ці ракети ще не були використані на полі бою.

"Розгортання займе приблизно 9 місяців", - зазначив кореспондент.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що ракети GLSDB можуть запускатися з установок HIMARS.

Що відомо про ракети GLSDB

Ракети GLSDB створені компаніями Boeing і Saab Group, які модифікували бомбу малого діаметра, додавши ракетний двигун. Ракета запускається з наземних ракетних комплексів типу HIMARS.

Завдання ракети - розігнати бомбу, яка далі рухається до цілі за допомогою інерційної системи наведення та вбудованого GPS. За даними виробників, точність снаряда GLSDB складає близько 1 метра.

Завдяки стійкості до засобів радіоелектронної боротьби ракети GLSDB можуть запускатися з прихованих позицій.