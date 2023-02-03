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Украина получит дальнобойные ракеты GLSDB, но развертывание займет до года

Фото: Украина получит дальнобойные ракеты GLSDB (SAAB)
Автор: Дмитрий Левицкий

В рамках нового пакета помощи от США в размере 2,2 млрд долларов Украина получит дальнобойные ракеты GLSDB. Однако в Пентагоне отмечают, что развертывание этих ракет на поле боя займет много месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента американского издания Foreign Policy Джека Детча в Twitter .

По его словам, в американском Министерстве обороны сегодня подтвердили, что Вашингтон отправит Киеву ракеты GLSDB, способные поражать цели на расстоянии 81 мили - около 130 километров. Однако, эти ракеты еще не были использованы на поле боя.

"Развертывание займет примерно 9 месяцев", - отметил корреспондент.

Отметим, ранее сообщалось, что ракеты GLSDB могут запускаться с установок HIMARS.

Что известно о ракетах GLSDB

Ракеты GLSDB созданы компаниями Boeing и Saab Group, модифицировавшими бомбу малого диаметра, добавив ракетный двигатель. Ракета запускается из наземных ракетных комплексов типа HIMARS.

Задача ракеты - разогнать бомбу, которая дальше движется к цели с помощью инерционной системы наведения и встроенного GPS. По данным изготовителей, точность снаряда GLSDB составляет около 1 метра.

Благодаря устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы ракеты GLSDB могут запускаться со скрытых позиций.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, какое оружие также вошло в новый пакет военной помощи от США.

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