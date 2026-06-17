Україна отримає частину нового пакета допомоги від США на 1 млрд доларів

Скільки коштів отримають ЮНІСЕФ та ВПП

Гроші отримають дві організації ООН - Дитячий фонд ЮНІСЕФ та Світова продовольча програма (ВПП).

ЮНІСЕФ отримає понад 218 мільйонів доларів, а ВПП - понад 800 мільйонів доларів.

Ці гранти стали другим і третім за рахунком глобальним траншем, який Державний департамент США виділив перевіреним організаціям-виконавцям.

Україна та інші країни у списку отримувачів

Кошти підуть на підтримку гуманітарних операцій у понад 40 країнах світу.

Значний рівень гуманітарних потреб у заяві зафіксували в Ефіопії, М'янмі та Україні.

ЮНІСЕФ і ВПП спрямують гроші на:

продовольство та харчування;

охорону здоров'я;

захист дітей;

логістику;

водопостачання та санітарію.

Чому США змінили модель допомоги

Нову модель гуманітарної допомоги Сполучені Штати запровадили у грудні 2025 року. Тоді адміністрація президента США Дональда Трампа підписала меморандум про взаєморозуміння “Гуманітарний перезапуск” з Управлінням ООН з координації гуманітарних питань.

Як кажуть у Держдепі, документ дозволив об'єднати гуманітарну діяльність під керівництвом єдиного місцевого координатора та скоротити бюрократію.