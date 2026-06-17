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Украина получит часть нового пакета помощи от США на 1 млрд долларов

10:04 17.06.2026 Ср
2 мин
Деньги получат две организации
aimg Елена Чупровская
Фото: США выделят более миллиарда долларов на помощь ЮНИСЕФ и ВПП по всему миру (Getty Images)

Соединённые Штаты выделят более 1 миллиарда долларов на гуманитарную помощь миллионам людей по всему миру. Среди стран, куда поступят эти средства, оказалась и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Государственного департамента США.

Какую сумму получат ЮНИСЕФ и ВПП

Средства получат две организации ООН - Детский фонд ЮНИСЕФ и Всемирная продовольственная программа (ВПП).

ЮНИСЕФ получит более 218 миллионов долларов, а ВПП - более 800 миллионов долларов.

Эти гранты стали вторым и третьим по счету глобальным траншем, который Государственный департамент США выделил проверенным организациям-исполнителям.

Украина и другие страны в списке получателей

Средства пойдут на поддержку гуманитарных операций в более чем 40 странах мира.

В заявлении отмечается значительный уровень гуманитарных потребностей в Эфиопии, Мьянме и Украине.

ЮНИСЕФ и ВПП направят средства на:

  • продовольствие и питание;
  • здравоохранение;
  • защиту детей;
  • логистику;
  • водоснабжение и санитарию.

Почему США изменили модель помощи

Новую модель гуманитарной помощи Соединенные Штаты ввели в декабре 2025 года. Тогда администрация президента США Дональда Трампа подписала меморандум о взаимопонимании "Гуманитарный перезапуск" с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.

Как заявляют в Госдепе, документ позволил объединить гуманитарную деятельность под руководством единого местного координатора и сократить бюрократию.

Между тем лидеры "Большой семерки" в совместном заявлении договорились усилить военную поддержку Украины. Речь идет о дополнительных системах противовоздушной обороны, дальнобойном оружии и возможных лицензиях на производство иностранного вооружения в Украине. Кроме того, союзники готовят новый пакет санкций против нефтегазового сектора России.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что новости о задержанных Пентагоном средствах появятся в ближайшее время. Речь шла о 400 миллионах долларов, которые Конгресс утвердил на помощь Украине. Тогда же глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что эти деньги уже разблокировали после критики со стороны законодателей.

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