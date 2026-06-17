Украина получит часть нового пакета помощи от США на 1 млрд долларов

Какую сумму получат ЮНИСЕФ и ВПП

Средства получат две организации ООН - Детский фонд ЮНИСЕФ и Всемирная продовольственная программа (ВПП).

ЮНИСЕФ получит более 218 миллионов долларов, а ВПП - более 800 миллионов долларов.

Эти гранты стали вторым и третьим по счету глобальным траншем, который Государственный департамент США выделил проверенным организациям-исполнителям.

Украина и другие страны в списке получателей

Средства пойдут на поддержку гуманитарных операций в более чем 40 странах мира.

В заявлении отмечается значительный уровень гуманитарных потребностей в Эфиопии, Мьянме и Украине.

ЮНИСЕФ и ВПП направят средства на:

продовольствие и питание;

здравоохранение;

защиту детей;

логистику;

водоснабжение и санитарию.

Почему США изменили модель помощи

Новую модель гуманитарной помощи Соединенные Штаты ввели в декабре 2025 года. Тогда администрация президента США Дональда Трампа подписала меморандум о взаимопонимании "Гуманитарный перезапуск" с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.

Как заявляют в Госдепе, документ позволил объединить гуманитарную деятельность под руководством единого местного координатора и сократить бюрократию.