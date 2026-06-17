Украина получит часть нового пакета помощи от США на 1 млрд долларов

Соединённые Штаты выделят более 1 миллиарда долларов на гуманитарную помощь миллионам людей по всему миру. Среди стран, куда поступят эти средства, оказалась и Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Государственного департамента США.
Средства получат две организации ООН - Детский фонд ЮНИСЕФ и Всемирная продовольственная программа (ВПП).
ЮНИСЕФ получит более 218 миллионов долларов, а ВПП - более 800 миллионов долларов.
Эти гранты стали вторым и третьим по счету глобальным траншем, который Государственный департамент США выделил проверенным организациям-исполнителям.
Средства пойдут на поддержку гуманитарных операций в более чем 40 странах мира.
В заявлении отмечается значительный уровень гуманитарных потребностей в Эфиопии, Мьянме и Украине.
ЮНИСЕФ и ВПП направят средства на:
Новую модель гуманитарной помощи Соединенные Штаты ввели в декабре 2025 года. Тогда администрация президента США Дональда Трампа подписала меморандум о взаимопонимании "Гуманитарный перезапуск" с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.
Как заявляют в Госдепе, документ позволил объединить гуманитарную деятельность под руководством единого местного координатора и сократить бюрократию.
Между тем лидеры "Большой семерки" в совместном заявлении договорились усилить военную поддержку Украины. Речь идет о дополнительных системах противовоздушной обороны, дальнобойном оружии и возможных лицензиях на производство иностранного вооружения в Украине. Кроме того, союзники готовят новый пакет санкций против нефтегазового сектора России.
Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что новости о задержанных Пентагоном средствах появятся в ближайшее время. Речь шла о 400 миллионах долларов, которые Конгресс утвердил на помощь Украине. Тогда же глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что эти деньги уже разблокировали после критики со стороны законодателей.