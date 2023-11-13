Україна не отримає бронеавтомобілі Bastion від Франції. Їх відправлять іншій країні

Франція вирішила передати Вірменії партію бронеавтомобілів Bastion. Спочатку їх планували передати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ouest-France .

Видання пише, що Вірменія побоюється більш потужного за озброєнням Азербайджану, тому Єреван попросив Францію про військову підтримку.

Глава МЗС Франції Катрін Колонна на початку жовтня заявила, що Париж погодився поставити до Вірменії військову техніку.

Франція дала згоду на укладення майбутніх контрактів із Вірменією, які дадуть змогу постачати військову техніку, щоб вона могла забезпечити свою оборону.

22 і 23 жовтня міністр оборони Вірменії Сурен Папікян перебував у Парижі, де зустрівся зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню. Тоді було підписано угоди про двостороннє співробітництво.

Скільки бронемашин отримає Вірменія

Повідомляється, що перша підтверджена поставка стосується легких бронемашин типу Bastion. Цей бронеавтомобіль може нести бойову групу з восьми солдатів, забезпечуючи захист від вогню зі стрілецької зброї та мін.

Йдеться про партію в 50 бронеавтомобілів. Вони мали пройти через грузинський порт Поті, а потім залізницею попрямувати до Вірменії.

Чому їх не передали Україні

Ouest-France пише, що ці 12,5-тонні автомобілі спочатку призначалися для України.

Але в Києві вважають їх занадто погано захищеними від артилерійського вогню і протитанкових ракет.

Bastion

Французький багатоцільовий бронеавтомобіль виробництва компанії Acmat, так само класифікується як бронетранспортер. "Бастіон" поставлений до Африки, Близького Сходу і Північної Америки.

У січні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Тоді повідомлялося про домовленість щодо постачання Києву бронеавтомобілів Bastion.

РБК-Україна зібрало головні факти про ці БТР.