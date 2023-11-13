Украина не получит бронеавтомобили Bastion от Франции. Их отправят другой стране

Франция решила передать Армении партию бронеавтомобилей Bastion. Сначала их планировали передать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ouest-France .

Издание пишет, что Армения опасается более мощного по вооружению Азербайджана, поэтому Ереван попросил Францию о военной поддержке.

Глава МИД Франции Катрин Колонна в начале октября заявила, что Париж согласился поставить в Армению военную технику.

Франция дала согласие на заключение будущих контрактов с Арменией, которые позволят поставлять военную технику, чтобы она могла обеспечить свою оборону.

22 и 23 октября министр обороны Армении Сурен Папикян находился в Париже, где встретился со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. Тогда были подписаны соглашения о двустороннем сотрудничестве.

Сколько бронемашин получит Армения

Сообщается, что первая подтвержденная поставка касается легких бронемашин типа Bastion. Этот бронеавтомобиль может нести боевую группу из восьми солдат, обеспечивая защиту от огня из стрелкового оружия и мин.

Речь идет о партии в 50 бронеавтомобилей. Они должны были пройти через грузинский порт Поти, а затем по железной дороге направиться в Армению.

Почему их не передали Украине

Ouest-France пишет, что эти 12,5-тонные автомобили изначально предназначались для Украины.

Но в Киеве считают их слишком плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет.

Bastion

Французский многоцелевой бронеавтомобиль производства компании Acmat также классифицируется как бронетранспортер. "Бастион" поставлен в Африку, Ближний Восток и Северную Америку.

В январе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Тогда сообщалось о договоренности по поставке Киеву бронеавтомобилей Bastion.

РБК-Украина собрало главные факты об этих БТР.