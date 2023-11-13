ua en ru
Пн, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина не получит бронеавтомобили Bastion от Франции. Их отправят другой стране

Понедельник 13 ноября 2023 16:21
UA EN RU
Украина не получит бронеавтомобили Bastion от Франции. Их отправят другой стране Фото: Иллюстративное фото (flickr com)
Автор: Дмитрий Браславский

Франция решила передать Армении партию бронеавтомобилей Bastion. Сначала их планировали передать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ouest-France.

Издание пишет, что Армения опасается более мощного по вооружению Азербайджана, поэтому Ереван попросил Францию о военной поддержке.

Глава МИД Франции Катрин Колонна в начале октября заявила, что Париж согласился поставить в Армению военную технику.

Франция дала согласие на заключение будущих контрактов с Арменией, которые позволят поставлять военную технику, чтобы она могла обеспечить свою оборону.

22 и 23 октября министр обороны Армении Сурен Папикян находился в Париже, где встретился со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. Тогда были подписаны соглашения о двустороннем сотрудничестве.

Сколько бронемашин получит Армения

Сообщается, что первая подтвержденная поставка касается легких бронемашин типа Bastion. Этот бронеавтомобиль может нести боевую группу из восьми солдат, обеспечивая защиту от огня из стрелкового оружия и мин.

Речь идет о партии в 50 бронеавтомобилей. Они должны были пройти через грузинский порт Поти, а затем по железной дороге направиться в Армению.

Почему их не передали Украине

Ouest-France пишет, что эти 12,5-тонные автомобили изначально предназначались для Украины.

Но в Киеве считают их слишком плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет.

Bastion

Французский многоцелевой бронеавтомобиль производства компании Acmat также классифицируется как бронетранспортер. "Бастион" поставлен в Африку, Ближний Восток и Северную Америку.

В январе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Тогда сообщалось о договоренности по поставке Киеву бронеавтомобилей Bastion.

РБК-Украина собрало главные факты об этих БТР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Азербайджан Армения Война в Украине
NEWS
Фальстарт. Была ли "ошибкой" новость РФ об отходе из Херсонской области: мнение эксперта
Фальстарт. Была ли "ошибкой" новость РФ об отходе из Херсонской области: мнение эксперта
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом