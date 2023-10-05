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Україна отримає більше систем ППО за результатами візиту Зеленського до Іспанії, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна отримає більше систем протиповітряної оборони за результатами візиту президента України Володимира Зеленського до Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на саміті Європейської політичної спільноти рішення ухвалюються на двосторонніх зустрічах. Зеленський вже провів вже декілька з них.

За словами Кулеби, на тлі російського теракту у Куп'янському районі, через що загинули 49 людей, ключова тема розмов - це ППО, зенітні системи, антидронова зброя, засоби радіотехнічної боротьби. Тобто все те, що дозволить Україні запобігати подібним трагедіям і подавити здатність росіян бомбити наші мирні міста і села.

"У президента є конкретні домовленості, я зараз не можу їх озвучувати, але більше таких систем буде в Україні за результатами візиту президента до Гранади", - додав міністр.

Візит Зеленського до Іспанії

Сьогодні президент України перебуває із візитом в Гранаді (Іспанія). Там проходить саміт Європейської політичної спільноти, у якому взяв участь Зеленський.

Президент також провів низку двосторонніх зустрічей. Зокрема, він обговорив з прем’єром Іспанії Педро Санчесом новий пакет допомоги нашій державі та перспективи вступу України до ЄС.

Зеленський також обговорив посилення протиповітряної оборони України з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

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Володимир ЗеленськийДмитро КулебаПВОІспанія