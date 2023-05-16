Україна отримає 100% запрошених обсягів газу в рамках спільних закупівель ЄС

За його словами, 25 постачальників зробили пропозиції, і найбільш привабливі з них уже були узгоджені з клієнтами, внаслідок чого було узгоджено обсяги на 10,9 млрд кубометрів. З цього обсягу ЗПГ становить понад 20%, а решта майже 80% припадає на трубопровідний газ.

"Це чудовий результат для інструменту, якого ще п'ять місяців тому не існувало", - сказав він.

Шефчович повідомив, що для України узгоджено 100% запрошених обсягів.

Покупці та продавці тепер розпочнуть переговори щодо погодження газових контрактів. ЄС не бере участі у цих комерційних переговорах.

У другій половині червня ЄС плануємо запустити другий раунд агрегації заявок та проведення торгів. І ще три раунди заплановано до кінця цього року.

ЄС розробив спільну схему закупівель газу, щоб допомогти заповнити газові сховища перед зимою та уникнути повторення рекордно високих цін на енергоносії та побоювань щодо нестачі енергії в Європі минулого року після того, як Росія скоротила постачання газу.