RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получит 100% запрошенных объемов газа в рамках совместных закупок ЕС

Фото: Украина получит 100% газа в рамках совместных закупок ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Первый тендер на совместные закупки газа на уровне ЕС в рамках Энергетической платформы прошел успешно. Покупатели выставили заявки на 11,6 млрд кубометров газа и получили предложения на 13,4 млрд кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, размещенное на сайте ЕК.

По его словам, 25 поставщиков сделали предложения, и наиболее привлекательные из них уже были согласованы с клиентами, в результате чего были согласованы объемы на 10,9 млрд кубометров. Из этого объема СПГ составляет более 20%, а оставшиеся почти 80% приходится на трубопроводный газ.

"Это отличный результат для инструмента, которого еще пять месяцев назад не существовало", - сказал он.

Шефчович сообщил, что для Украины согласовано 100% запрошенных объемов.

Покупатели и продавцы теперь начнут переговоры по согласованию газовых контрактов. ЕС не участвует в этих коммерческих переговорах.

Во второй половине июня ЕС планируем запустить второй раунд агрегации заявок и проведения торгов. И еще три раунда запланированы до конца этого года.

ЕС разработал совместную схему закупок газа, чтобы помочь заполнить газовые хранилища перед зимой и избежать повторения рекордно высоких цен на энергоносители и опасений по поводу нехватки энергии в Европе в прошлом году после того, как Россия сократила поставки газа.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" зарегистрировался на платформе совместных закупок газа в Европейском Союзе Aggregate EU.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, Украину интегрировали в платформу совместных закупок газа с целью помочь получить 2 млрд кубометров дополнительного газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газЕвросоюз