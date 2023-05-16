Украина получит 100% запрошенных объемов газа в рамках совместных закупок ЕС

По его словам, 25 поставщиков сделали предложения, и наиболее привлекательные из них уже были согласованы с клиентами, в результате чего были согласованы объемы на 10,9 млрд кубометров. Из этого объема СПГ составляет более 20%, а оставшиеся почти 80% приходится на трубопроводный газ.

"Это отличный результат для инструмента, которого еще пять месяцев назад не существовало", - сказал он.

Шефчович сообщил, что для Украины согласовано 100% запрошенных объемов.

Покупатели и продавцы теперь начнут переговоры по согласованию газовых контрактов. ЕС не участвует в этих коммерческих переговорах.

Во второй половине июня ЕС планируем запустить второй раунд агрегации заявок и проведения торгов. И еще три раунда запланированы до конца этого года.

ЕС разработал совместную схему закупок газа, чтобы помочь заполнить газовые хранилища перед зимой и избежать повторения рекордно высоких цен на энергоносители и опасений по поводу нехватки энергии в Европе в прошлом году после того, как Россия сократила поставки газа.