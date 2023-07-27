Україна оскаржить дискваліфікацію Харлан: чи повернеться вона на змагання

"Ми повністю підтримуємо Харлан. Зараз ми готуємо протест. Будемо оскаржувати це рішення, бо безпосередньо суддя, який судив поєдинок, він "чорну картку" не давав і не дискваліфіковував. Це вже потім почалися "підкилимні ігри" і ця дискваліфікація з'явилася вже після того, як була визначена наступна суперниця", - розповів він.

Він виразив сподівання, що розгляд апеляції відбудеться вже днями. Але, як зазначив Ілляшев мови про повернення на змагання вже не може йти.

"У даному випадку ми будемо домагатися скасування цієї "чорної картки", бо вона потягне за собою неможливість її виступу у командних змаганнях, які будуть через кілька днів у Мілані. А нам важливо, щоб наша команда виступала", - додав він.

Що трапилося?

Фехтувальниця Ольга Харлан, за плечима якої шість перемог на Чемпіонаті світу та вісім перемог на Чемпіонаті Європи, перемогла росіянку Ганну Смирнову в першому раунді Чемпіонату світу 2023, відмовившись тиснути своїй суперниці руку після поєдинку. Міжнародна федерація фехтування (FIE) вирішила дискваліфікувати Харлан.